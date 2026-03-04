CANAL RCN
Emisión Noticias RCN 11:30 p.m. / martes 3 de marzo de 2026

Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.

marzo 04 de 2026
12:19 a. m.
  • El juzgado 16 de ejecución de penas dio libertad condicional al general en retiro Miguel Maza Márquez, por el magnicidio de Luis Carlos galán, ocurrido en agosto de 1989.
  • Más de 800 víctimas deja ya la guerra en oriente medio. Irán lanzó misiles contra Israel, Catar y Dubái. en este último, el blanco fue el consulado de Estados Unidos.
  • En Irán se realizó un funeral masivo por las 156 víctimas que dejó un ataque contra una escuela; todas eran estudiantes.
  • Extraña desaparición de David Acosta, gerente comercial de una multinacional en el sector de la Zona T, en el norte de Bogotá. Temen que haya sido víctima de ‘paseo millonario’.
  • En Cartagena denuncian la desaparición de Milagros Morales Olivo, de 17 años. Completa más de una semana sin que su familia tenga noticias de su paradero, luego de salir desde Pereira con destino a la capital de Bolívar.
