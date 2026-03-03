Emisión Noticias RCN 7:00 p.m. / martes 3 de marzo de 2026
marzo 03 de 2026
08:23 p. m.
- La escalada del conflicto en Medio Oriente sigue elevando los precios del petróleo y del gas en distintos mercados. El Brent se negocia por encima de los 80 dólares el barril, mientras que el gas en Europa ha elevado sus precios por encima del 50%.
- El presidente Donald Trump dijo que Estados Unidos cortará todo comercio con España después de que el gobierno de Pedro Sánchez se negara a permitir que el Ejército estadounidense usará sus bases para misiones vinculadas a ataques contra Irán.
- Ocho colombianos en Dubái quedaron atrapados en medio de la guerra porque el espacio aéreo está restringido y cancelaron su vuelo. Dicen que ya no tienen como pagar el hotel donde se hospedan.
- La embajada de Colombia en Arabia Saudita ya han legado solicitudes de más colombianos que están en Medio Oriente y que quieren regresar al país.