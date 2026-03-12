CANAL RCN
Colombia Video

"Bienvenido a la libertad": las primeras palabras que escuchó un ganadero tras ser rescatado de su cautiverio en Tumaco

El hombre había sido retenido por integrantes del GAO-r Ejército Bolivariano, estructura Iván Ríos, en zona rural de Tumaco.

Noticias RCN

marzo 12 de 2026
07:30 a. m.
Una operación militar del Ejército Nacional permitió rescatar con vida a un ganadero que había sido secuestrado durante varias horas en zona rural del municipio de Tumaco, Nariño, en medio de un caso de extorsión.

Según la información entregada por las autoridades, el hombre fue retenido por integrantes de un grupo armado organizado residual, quienes lo intimidaron con armas y posteriormente exigieron a su familia 200 millones de pesos a cambio de su liberación.

¿Cómo lograron rescatar al ganadero secuestrado en Tumaco?

El rescate fue realizado por tropas del Batallón de Selva N.° 53, unidad que hace parte de la Fuerza de Tarea Hércules del Ejército Nacional, mientras adelantaban labores de registro y control territorial en la vereda Tandil, en zona rural de Tumaco.

De acuerdo con la información oficial, el ganadero permanecía retenido por integrantes del Grupo Armado Organizado Residual Ejército Bolivariano, estructura Iván Ríos, quienes lo mantenían bajo intimidación armada mientras exigían el millonario pago a su familia.

La operación militar se desarrolló dentro del Plan de Campaña Ayacucho Plus, en coordinación con el Gaula Militar Tumaco de la Armada de Colombia, lo que permitió avanzar en la ubicación del ciudadano y garantizar su rescate.

En medio de esa presión militar, el hombre logró separarse de sus captores y refugiarse en una zona selvática, donde permaneció mientras era buscado por las tropas.

Finalmente, los uniformados lograron ubicarlo y ponerlo bajo protección, devolviéndole la libertad tras varias horas de incertidumbre.

¿Cómo se encontraba el ganadero y qué pasó con el pago de la extorsión?

El comandante de la Fuerza de Tarea Hércules, coronel William Morales Guerrero, confirmó los detalles de la operación.

Coronel William Morales Guerrero, comandante de la Fuerza de Tarea “Hércules”:

Tropas del Ejército Nacional lograron recuperar con vida a un ciudadano que había sido secuestrado por integrantes de un grupo armado organizado residual en la zona rural del municipio de Tumaco. El hombre permanecía en poder del GAO residual Ejército Bolivariano estructura Iván Ríos quienes exigían un pago de 200 millones de pesos a cambio de su liberación.

Tras ubicar al ganadero, las unidades del Ejército le brindaron protección inmediata y lo trasladaron para ponerlo a disposición de las autoridades competentes, con el fin de garantizar su seguridad y brindarle el acompañamiento institucional correspondiente.

La operación permitió frustrar el pago de la extorsión y rescatar con vida a la víctima.

