Hubo cambios de ÚLTIMO MOMENTO en la placa de nominación de La Casa de los Famosos Colombia 2026: así quedó

En el inicio de una nueva semana en La Casa de los Famosos Colombia 2026, el 'jefe' quiso seguir revolucionando la competencia.

Fue así como tomó la decisión de que todos los participantes quedaran incluidos en la placa de nominación. Sin embargo, con el paso de las horas, comenzaron a salvarse algunos integrantes.

Valentino Lázaro, por ganar el liderazgo de la semana, no estuvo en riesgo de eliminación. Además, Alejandro Estrada también obtuvo un poder que lo benefició y Juan Carlos Arango fue salvado por Juanse Laverde, el más reciente eliminado.

Asimismo, en la última gala de La Casa de los Famosos Colombia 2026, continuaron saliendo participantes de la placa de nominación. ¿Quiénes fueron?

Estos fueron los participantes que dejaron de estar en riesgo de eliminación en La Casa de los Famosos Colombia 2026

Al igual que todas las semanas, el público tuvo voz y voto y pudo salvar a un participante.

En consecuencia, en el instante en el que se cerraron las votaciones, se conoció que Yuli Ruiz salió de la placa de nominación al recibir el porcentaje más alto.

Además, los participantes de La Casa de los Famosos Colombia 2026 realizaron una dinámica de entrega de flores y hubo un empate entre Karola y Mariana Zapata. Por lo tanto, ellas dos también dejaron de estar en riesgo de ser eliminadas.

¿Cómo está entonces la placa de nominación de La Casa de los Famosos Colombia 2026?

Tras los recientes cambios, la placa de nominación de La Casa de los Famosos Colombia 2026 quedó así:

Juanda Caribe.

Manuela Gómez.

Tebi Bernal.

Juan Palau.

Eidevin López.

'Campanita'.

Beba de la Cruz. (Tiene candado por ser nominada por un sobre)

Alexa Torrex. (Tiene candado por ser nominada por la 'Caja de Pandora').

Recuerde conectarse con La Casa de los Famosos Colombia 2026 a través de la señal principal y de la App del Canal RCN.