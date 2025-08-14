Emisión Noticias RCN 11:30 p.m. / miércoles 13 de agosto de 2025
Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.
agosto 14 de 2025
08:07 a. m.
- Hoy despedimos a Miguel Uribe Turbay. Su partida además de significar la ausencia de un padre, un esposo o un hijo, es también un golpe duro a una generación que busca dejar atrás la violencia.
- Lo que vimos durante nuestra transmisión especial fueron calles en silencio y miradas tristes que lo acompañaron desde el Congreso hasta la Catedral Primada que lo abrazó en oración, y luego, el último viaje, entre flores y lágrimas, hacia el Cementerio Central.