CANAL RCN
Emisiones Emisión 7:00 PM 07:00 p. m.

Emisión Noticias RCN 7:00 p.m. / domingo 14 de diciembre de 2025

Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.

Noticias RCN

diciembre 14 de 2025
08:19 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN
  • La derecha volverá al poder en Chile. José Antonio Kast es el nuevo presidente electo, luego de superar por 17 puntos porcentuales a Jeannette Jara, la candidata de izquierda.
  • Trágico accidente de tránsito en Antioquia dejó 17 jóvenes muertos y al menos 20 heridos.
  • El gobierno colombiano le pidió apoyo a Estados Unidos en medio de los acercamientos de paz con el Clan del Golfo.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Emisión Noticias RCN

Emisión Noticias RCN 12:30 p.m. / domingo 14 de diciembre de 2025

Emisión Noticias RCN

Emisión Noticias RCN 7:00 p.m. / sábado 13 de diciembre de 2025

Emisión Noticias RCN

Emisión Noticias RCN 12:30 p.m. / sábado 13 de diciembre de 2025

Otras Noticias

Ministerio de las TIC

Ministerio de las TIC adeuda $13.957 millones a 63 productoras ganadoras de convocatoria Abre Cámara 2025

El sindicato de trabajadores de la industria audiovisual solicitó una reunión con el ministro de Hacienda, Germán Ávila, responsable de girar los recursos al Ministerio de las TIC.

Comercio

La nueva obsesión del consumidor: Dos sectores definen la inversión en belleza en Colombia

Noviembre se consolidó como el mes de mayor volumen de ventas, concentrando hasta el 40% de las transacciones en línea.

Artistas

Lina Tejeiro sufrió dolorosa pérdida y así fue su despedida: “La casa se siente muy vacía sin ti”

Estados Unidos

La eventual caída del régimen en Venezuela podría tener efectos en otro país de la región

Fútbol

Miguel Borja ya tendría definido su futuro para 2026 y daría duro 'cachetazo' a hinchas de River