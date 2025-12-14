Emisión Noticias RCN 7:00 p.m. / domingo 14 de diciembre de 2025
diciembre 14 de 2025
- La derecha volverá al poder en Chile. José Antonio Kast es el nuevo presidente electo, luego de superar por 17 puntos porcentuales a Jeannette Jara, la candidata de izquierda.
- Trágico accidente de tránsito en Antioquia dejó 17 jóvenes muertos y al menos 20 heridos.
- El gobierno colombiano le pidió apoyo a Estados Unidos en medio de los acercamientos de paz con el Clan del Golfo.