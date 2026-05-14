Emisión Noticias RCN 11:30 p. m. / miércoles 13 de mayo de 2026

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mayo 14 de 2026
12:53 a. m.
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  • Las amenazas de disidencias de alias Calarcá a la población del Guaviare. En audios conocidos por inteligencia mencionan a un candidato a la Presidencia.
  • Conocimos apartes de una carta en la que la exministra de Justicia le informó al presidente Gustavo Petro sobre irregularidades en las cárceles.
  • En tragedia terminó la búsqueda de una madre y su hijo de 11 años que habían sido reportados como desaparecidos hace casi un mes en Florida, Valle del Cauca. Fueron hallados sepultados en su propia casa.
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