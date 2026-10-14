Emisión Noticias RCN 12:30 p.m. / miércoles 14 de octubre de 2026

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octubre 14 de 2026
04:05 p. m.
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  • Un patrullero de la Policía en Soledad arriesgó su vida para salvar a un niño de 13 años que fue arrastrado por una corriente súbita tras las fuertes lluvias de ayer. El niño jugaba fútbol cuando ocurrió la emergencia.
  • Avanzan con normalidad las marchas propuestas por algunas centrales obreras en el país. Las concentraciones irán hasta la tarde; mientras tanto, ya rige el decreto que regula la protesta social.
  • Por tercera vez Eva Ferrer no compareció ante la Fiscalía. El ente de control la citó para que explicara los señalamientos contra la exprimera dama Verónica Alcocer. Su defensa habló y dijo que está dispuesta a entregar pruebas en Colombia y Estados Unidos.
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