Emisión Noticias RCN 6:00 a.m. / miércoles 14 de octubre de 2026
Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.
Mañana Express
octubre 14 de 2026
11:24 a. m.
11:24 a. m.
- Después de 14 meses de angustia y una búsqueda incesante, la familia de Ayelén Sofía Páez recibió la noticia que nunca quiso escuchar: su cuerpo fue encontrado en Sopó, Cundinamarca.
- Capturaron a presunto abusador sexual, sus víctimas eran menores de 2, 6 y 8 añitos.
- Un joven murió por dengue en Atlántico. Las autoridades insisten en la importancia de no almacenar agua en estanques que no tengan una adecuada limpieza.
- Ataque con explosivos sacude a Dagua, Valle del Cauca. Con drones habrían lanzado artefactos contra una subestación de Policía en el Queremal. Dos fuertes explosiones dejaron cuatro civiles heridos.