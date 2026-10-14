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Emisión Noticias RCN 6:00 a.m. / miércoles 14 de octubre de 2026

Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.

Mañana Express

octubre 14 de 2026
11:24 a. m.
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  • Después de 14 meses de angustia y una búsqueda incesante, la familia de Ayelén Sofía Páez recibió la noticia que nunca quiso escuchar: su cuerpo fue encontrado en Sopó, Cundinamarca.
  • Capturaron a presunto abusador sexual, sus víctimas eran menores de 2, 6 y 8 añitos.
  • Un joven murió por dengue en Atlántico. Las autoridades insisten en la importancia de no almacenar agua en estanques que no tengan una adecuada limpieza.
  • Ataque con explosivos sacude a Dagua, Valle del Cauca. Con drones habrían lanzado artefactos contra una subestación de Policía en el Queremal. Dos fuertes explosiones dejaron cuatro civiles heridos.
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