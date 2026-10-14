¿Qué es el síndrome de Alicia en el País de las Maravillas y cómo afecta la percepción de la realidad?

En la historia Alicia en el País de las Maravillas, la protagonista atraviesa situaciones en las que su cuerpo cambia de tamaño y el mundo que la rodea parece transformarse. Aunque estas escenas hacen parte de la ficción, algunas de esas experiencias tienen un paralelo en la medicina.

Se trata del síndrome de Alicia en el País de las Maravillas, una alteración poco frecuente de la percepción que puede modificar la manera en que una persona interpreta el tamaño de los objetos, las distancias, su propio cuerpo e incluso el paso del tiempo.

Una revisión científica publicada en 2016 en la revista Neurology Clinical Practice examinó 169 casos descritos en la literatura médica y encontró que este síndrome puede estar asociado con distintas condiciones neurológicas y otras causas.

¿Qué es el síndrome de Alicia en el País de las Maravillas?

Es una alteración en la forma en que el cerebro procesa e integra la información sensorial. En lugar de percibir el entorno y el propio cuerpo de manera habitual, una persona puede experimentar distorsiones temporales de su percepción.

Por ejemplo, una mesa puede parecer mucho más grande de lo que realmente es, una puerta puede verse diminuta o las manos pueden sentirse desproporcionadas respecto al resto del cuerpo.

Estas experiencias no significan necesariamente que los objetos hayan cambiado físicamente. Lo que se altera es la percepción que tiene la persona de ellos.

El síndrome fue descrito por el psiquiatra británico John Todd en 1955, quien utilizó el nombre inspirado en la obra de Lewis Carroll por las similitudes entre las experiencias relatadas por algunos pacientes y las situaciones que vive Alicia en el libro.

¿Cuáles son los síntomas de esta extraña condición?

Las manifestaciones pueden variar de una persona a otra. Entre las alteraciones descritas en la literatura médica se encuentran:

Micropsia: los objetos se perciben más pequeños de lo que son.

Macropsia: las cosas parecen mucho más grandes de su tamaño real.

Alteraciones de la percepción corporal: algunas partes del cuerpo pueden sentirse desproporcionadamente grandes o pequeñas.

Distorsión de las distancias: un objeto puede parecer más cerca o más lejos de lo que realmente está.

Alteración de la percepción del tiempo: algunos pacientes describen que el tiempo parece transcurrir más rápido o más despacio.

No todas las personas presentan estos síntomas al mismo tiempo. En algunos casos, las experiencias son breves y desaparecen; en otros, pueden repetirse y requerir una evaluación médica para identificar su origen.

¿Qué provoca que el cerebro distorsione la realidad?

Los mecanismos exactos todavía no se comprenden por completo. Sin embargo, los estudios médicos han identificado varias condiciones que pueden estar relacionadas con este síndrome.

Una de ellas es la migraña, que puede producir alteraciones visuales y sensoriales. También se han descrito casos asociados con infecciones, especialmente en niños, así como con epilepsia y otras afecciones neurológicas.

Una revisión clínica publicada en BioMed Research International en 2016 planteó que algunas de estas experiencias podrían relacionarse con alteraciones en regiones cerebrales que integran la información visual, espacial y corporal. Esto ayudaría a explicar por qué una persona puede ver un objeto con un tamaño diferente o sentir que su propio cuerpo ha cambiado de proporciones.

No obstante, tener una de estas condiciones no significa que una persona vaya a desarrollar necesariamente el síndrome.

¿Es una enfermedad peligrosa o desaparece por sí sola?

No existe una única respuesta para todos los casos. Algunas experiencias perceptivas son pasajeras, pero la importancia clínica depende de su causa y de los síntomas que las acompañen.