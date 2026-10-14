En dramática definición, Nacional le ganó el clásico al DIM y avanzó en la Copa Betplay

En una jornada cargada de dinamismo, tensión y alta efectividad ofensiva, Atlético Nacional firmó una importante victoria 3-2 sobre su eterno rival de plaza, Independiente Medellín, en el marco de la Copa BetPlay.

El Atanasio Girardot fue testigo de un clásico de alta intensidad en el que la efectividad verdolaga en la primera mitad y la capacidad para sostener el resultado en el complemento terminaron marcando la diferencia

Goles de Nacional 3-2 DIM Copa Betplay

Desde el pitazo inicial, el conjunto verde salió a imponer condiciones en la cancha con una propuesta agresiva de presión alta e intercambios rápidos por los costados. La efectividad no tardó en reflejarse en el marcador: antes de cumplirse los primeros 45 minutos, Atlético Nacional ya ganaba 2-0 gracias a una notable contundencia en las llegadas de peligro que generó.

El planteamiento táctico de Nacional ahogó las salidas del 'Poderoso de la Montaña', recuperando balones en zonas clave y castigando las imprecisiones defensivas del DIM. La efectividad en el área rival le permitió irse al descanso con una ventaja de dos anotaciones que parecía encarrilar la noche sin grandes sobresaltos.

Para la segunda parte, Independiente Medellín modificó su postura táctica en búsqueda del descuento. Ajustando sus líneas hacia adelante, el equipo rojo logró descontar e igualar temporalmente la dinámica del juego, anotando dos goles en la parte complementaria y metiendo máxima presión al tramo final del partido.

Sin embargo, Atlético Nacional encontró la vía para anotar el tercer gol definitivo en la segunda mitad, sentenciando el 3-2 final a su favor. A pesar de los desesperados intentos del Medellín por forzar el empate en los minutos de adición, la estructura defensiva de Nacional resistió las embestidas finales con solidez y temple.

Los verdolagas ahora esperan en la semifinal por el ganador de la llave entre Once Caldas y Santa Fe.