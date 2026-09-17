Emisión Noticias RCN 11:30 p.m. / miércoles 16 de septiembre de 2026
Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.
Noticias RCN
septiembre 17 de 2026
12:39 a. m.
12:39 a. m.
- Una menor de 9 años fue asesinada y presuntamente abusada por un hombre que ya fue capturado. El cuerpo de la niña fue hallado en una alcantarilla de Bogotá.
- Estados Unidos mantuvo la descertificación de Colombia en la lucha contra las drogas, señalando que el gobierno anterior incumplió los objetivos trazados para la erradicación de cultivos.
- Se confirmó la muerte de cinco personas en un accidente aéreo en zona rural de Risaralda. La avioneta había salido de Condoto, Chocó, y transportaba a una misión médica.