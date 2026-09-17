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Emisión Noticias RCN 11:30 p.m. / miércoles 16 de septiembre de 2026

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septiembre 17 de 2026
12:39 a. m.
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  • Una menor de 9 años fue asesinada y presuntamente abusada por un hombre que ya fue capturado. El cuerpo de la niña fue hallado en una alcantarilla de Bogotá.
  • Estados Unidos mantuvo la descertificación de Colombia en la lucha contra las drogas, señalando que el gobierno anterior incumplió los objetivos trazados para la erradicación de cultivos.
  • Se confirmó la muerte de cinco personas en un accidente aéreo en zona rural de Risaralda. La avioneta había salido de Condoto, Chocó, y transportaba a una misión médica.
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