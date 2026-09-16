Supuesto sacerdote que pedía dinero en las calles entre los 17 extraditados que salieron de Medellín

A través de su cuenta en la red social X, antes Twitter, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, informó que 17 personas de nacionalidad extranjera extraditadas desde Medellín ya se encuentran en su país de origen.

Según el mandatario, tenían anotaciones por delitos relacionados con el hurto, el tráfico de estupefacientes, el porte de armas blancas o la participación en riñas, durante su estadía en la capital antioqueña.

Gutiérrez no los bajó de “descarados”, ya que, incluso, algunos de ellos eran requeridos por la justicia de su país para responder por los delitos de “hurto agravado, homicidio y secuestro”.

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Supuesto sacerdote acusado de estafar a la gente en las calles se encuentra en la lista:

Entre los 17 extraditados, según el alcalde de Medellín, se encuentra el supuesto sacerdote, acusado de estafar a la gente en las calles para conseguir dinero.

En videos compartidos por las autoridades, se ve el momento en el que abandona Medellín, con sus pertenencias empacadas en una maleta, y vistiendo el reconocido clériman, bajo una chaqueta de cuero.

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Gutiérrez advierte que Medellín seguirá trabajando de la mano con Migración Colombia:

Antes de finalizar su mensaje, el alcalde de Medellín advirtió que la búsqueda de extranjeros que delinquen estando de manera irregular en el país no va a parar: “Seguiremos trabajando de manera articulada con Migración Colombia y la Policía Nacional para identificar a quienes tengan causales de expulsión y hacer efectiva su salida del país, siempre dentro de la ley. Medellín se respeta, aquí manda la ley”.

E indicó que, si bien, “el que venga a Medellín a trabajar, a invertir y a hacer las cosas bien, siempre será bienvenido”, no tendrán cabida en la ciudad aquellos que hayan llegado para “delinquir”.