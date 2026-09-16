CANAL RCN
Emisiones Emisión 7:00 PM 07:00 p. m.

Emisión Noticias RCN 7:00 p.m. / miércoles 16 de septiembre de 2026

Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.

Noticias RCN

septiembre 16 de 2026
08:13 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN
  • Localidades con mayores índices de desaparición de menores en Bogotá: 86% se encontraban entre los 12 y 17 años
  • Concejal denunció el uso de perros para atacar a otros animales y personas en Usme, Bogotá
  • Patrullera fue asesinada cuando salía vestida de civil de las instalaciones de la Policía en El Charco, Nariño
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Emisión Noticias RCN

Emisión Noticias RCN 12:30 p.m. / miércoles 16 de septiembre de 2026

Emisión Noticias RCN

Mañana Express miércoles 16 de septiembre de 2026

Emisión Noticias RCN

Emisión Noticias RCN 11:30 p.m. / martes 15 de septiembre de 2026

Otras Noticias

Inseguridad en Bogotá

Localidades con mayores índices de desaparición de menores en Bogotá: 86% se encontraban entre los 12 y 17 años

En 2025, fueron 814 los reportes de menores desaparecidos en la ciudad y en el primer semestre de 2026 se registraron otros 538.

Comercio

Matrículas de vehículos nuevos en Colombia 2026: Retos para el seguro automotor

El crecimiento del 42,1% en matrículas nuevas impulsa al sector asegurador. Conoce los retos en financiación, híbridos y vehículos eléctricos

Dayro Moreno

Dayro Moreno celebró su cumpleaños 41 con un golazo de taco: VIDEO

Información Institucional

Así se prepararon los asistentes al Festival Cordillera: JBL reveló cómo escuchan, descubren y viven la música

Estados Unidos

¿Qué tendría que hacer Colombia para salir de la lista antidrogas de EE. UU.? Esto dijo Trump