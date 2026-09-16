Emisión Noticias RCN 7:00 p.m. / miércoles 16 de septiembre de 2026
Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.
Noticias RCN
septiembre 16 de 2026
08:13 p. m.
08:13 p. m.
- Localidades con mayores índices de desaparición de menores en Bogotá: 86% se encontraban entre los 12 y 17 años
- Concejal denunció el uso de perros para atacar a otros animales y personas en Usme, Bogotá
- Patrullera fue asesinada cuando salía vestida de civil de las instalaciones de la Policía en El Charco, Nariño