¡Arranque demoledor! Gol de Arias y Colombia sorprende a Croacia

Colombia arrancó con intensidad y sorprendió desde el primer instante. Apenas al minuto 2, Jhon Arias abrió el marcador tras una jugada rápida y bien construida en ataque, reflejando la ambición del equipo desde el pitazo inicial.

Con este tanto tempranero, la tricolor se pone arriba 1-0 frente a Croacia, marcando el ritmo del partido desde los primeros compases.

En un inicio arrollador en el Camping World Stadium de Orlando, Jhon Arias rompió el cero para poner en ventaja a la Selección Colombia ante Croacia. El atacante del Palmeiras aprovechó un descuido defensivo tras un rebote corto en el área para mandar el balón al fondo de la red y desatar la euforia de los miles de colombianos presentes en Florida.

¿Cómo fue el gol tempranero de Jhon Arias ante Croacia?

Corría apenas el minuto 2 de juego cuando la presión alta de Colombia surtió efecto. Tras un centro punzante que la zaga croata no logró despejar con claridad, el balón quedó servido para Arias, quien con un remate seco y ajustado venció la resistencia de Dominik Livaković.

El tanto llegó en un momento clave y reflejó la propuesta agresiva del equipo dirigido por Néstor Lorenzo, que salió a imponer condiciones desde el primer segundo.

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La jugada, además, evidenció falencias defensivas en Croacia, que fue sorprendida por la intensidad del conjunto colombiano.

¿Cómo cambió el partido tras el gol de Colombia?

La anotación temprana modificó de inmediato el desarrollo del encuentro. Croacia se vio obligada a adelantar sus líneas y asumir el control del balón, bajo la conducción de su experimentado mediocampo.

Por su parte, Colombia adoptó una postura más compacta, apostando por el orden defensivo y las transiciones rápidas para ampliar la ventaja. El partido, lejos de bajar el ritmo, ganó en intensidad física y táctica, convirtiéndose en un duelo abierto y dinámico.

Este arranque deja en evidencia la ambición de la Selección Colombia en este amistoso clave, que sirve como prueba de alto nivel en la preparación rumbo al Mundial 2026.

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