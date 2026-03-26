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Melania Trump sorprendió al llegar junto a un robot humanoide a la Casa Blanca

La primera dama de Estados Unidos se llevó la atención de miles de usuarios en redes sociales durante la cumbre de educación y tecnología.

Foto: AFP
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Noticias RCN

marzo 26 de 2026
05:16 p. m.
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El Salón Este de la Casa Blanca se convirtió en el escenario ideal para que Melania Trump presentara a ‘Figure 3’, un robot humanoide fabricado en Estados Unidos que acompañó a la primera dama durante una cumbre sobre educación y tecnología junto a otras primeras damas.

Por supuesto, dicha aparición ya ha generado todo un debate en redes sociales ya que, desde diferentes sectores, se cuestionaron los nuevos modelos de educación que desde el uso de la IA se implementarán para optimizar los procesos de aprendizaje de los niños y jóvenes.

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Melania Trump y ‘Figure 3’

La esposa del presidente Donald Trump se convirtió en la anfitriona de una reunión en donde se abordaron distintos temas entre los que se discutió la implementación de novedosos modelos de inteligencia artificial como ‘Figure 3’.

Este robot humanoide se convirtió en el primer modelo en aparecer ante el público en la Casa Blanca ya que caminó junto a la esposa del mandatario, saludó a todos los presentes y dio la bienvenida a todos los asistentes con un breve discurso en el que implementó 11 idiomas distintos. Después de esto, el robot abandonó la sala dejando estupefactos a todos.

La mujer dio apertura al evento con un discurso en donde exaltó la importancia del uso de este tipo de herramientas para las próximas generaciones y su utilidad con la ayuda de educadores humanoides en casa.

El futuro de la IA está personificado, tendrá forma humana. Muy pronto, la inteligencia artificial pasará de nuestros teléfonos móviles a humanoides que brindarán utilidad, explicó durante su intervención.

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Otras asistentes a la reunión

La cumbre de educación y tecnología, presidida por Melania, también contó con la participación de otras primeras damas dentro de las que se exaltó la presencia de Brigitte Macron, Sara Netanyahu, Olenna Zelenska, entre otras.

Así mismo, en el lugar estuvieron presentes los representantes de 28 empresas para ampliar la conversación sobre su proyecto ‘Fomentando el futuro juntos’.

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