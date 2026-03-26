VIDEO I Concursante del Miss Grand Tailandia perdió sus dientes frente al público

Un insólito hecho se registró en las horas más recientes ya que una de las candidatas del certamen Miss Grand Thailand 2026 sufrió un percance al perder parte de las carillas dentales que llevaba en dicho instante.

El video, que ya se encuentra siendo comentado por millones de internautas en redes sociales, ha generado una amplia discusión sobre el uso de estas láminas y los procedimientos a los que algunas de las candidatas recurren para mejorar su apariencia.

Candidata pierde sus carillas en público

Se trata de Kamolwan Chanago, representante de la provincia Pathum Thani, quien se encontraba realizando su respectiva pasarela durante la ronda preliminar. Sin embargo, durante su presentación en tarima la mujer tuvo que interrumpir su discurso al percatarse de que sus carillas dentales se desprendieron.

Pese a que la mujer reaccionó rápidamente ante lo ocurrido y dio la vuelta para acomodarse la pieza dental, millones de usuarios ya han replicado el video en distintas redes sociales en donde se ha discutido sobre el mantenimiento de estos procedimientos para mejorar la apariencia de los dientes.

Portavoces tailandeses han dado a conocer que la mujer ya se habría pronunciado sobre el hecho. Según el blog Women Kapook, Chanago rompió el silencio al manifestar que tuvo que recurrir al uso de una carilla temporal al haber sufrido la fractura de uno de sus dientes frontales durante la competencia del mejor traje nacional en días pasados.

Ante la falta de tiempo y la premura por lucir radiante para las competencias que se avecinaban, la mujer habría explicado que no contó con el tiempo necesario para someterse a un tratamiento dental completo. Esta habría sido la razón por la que terminó haciendo uso de dicha solución temporal.

Riesgos de las carillas dentales

Según expertos de la Cleveland Clinic, las carillas dentales son láminas personalizadas que se colocan sobre la superficie frontal de los dientes. Estas tienen la misión de ocultar grietas, astillas, manchas y demás imperfecciones estéticas.

No obstante, su uso también puede representar algunas desventajas como perder el esmalte natural del diente, desarrollo de sensibilidad al frío o al calor y deterioro de la estructura dental natural.