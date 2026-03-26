“Es un juicio descomedido (…) no es así”: exgeneral sobre el calificativo de “chatarra” del presidente al avión Hércules

El grave accidente del avión Hércules FAC 1016 en la pista de Puerto Leguízamo, en Putumayo, sigue siendo un misterio, mientras avanzan las investigaciones para determinar las causas del accidente que cobró múltiples vidas de militares.

El Ministerio de Defensa ha solicitado prudencia y evitar especulaciones que puedan generar alarma innecesaria.

El general en retiro Gonzalo Cárdenas, excomandante del Comando de Mantenimiento de la Fuerza Aérea Colombiana, señaló que "lanzar hipótesis antes de cualquier resultado de investigación es un poquito aventurado".

Cárdenas confirmó que ha llegado personal de Estados Unidos para apoyar la investigación del siniestro.

Las condiciones en las que estaba el avión Hércules C – 130 siniestrado

Según el general en retiro, el avión estaba en condiciones óptimas para volar, ya que "salió aeronavegable de Bogotá, voló una hora veinte hasta Leguízamo".

La aeronave había abordado soldados para cumplir una misión doble entre Leguízamo y Puerto Asís cuando ocurrió el trágico accidente.

Cárdenas explicó que "el avión tiene una desaceleración en su fase de despegue, que es la parte más crítica de una aeronave cuando está volando".

El general (r) describió que se escucha en las grabaciones cómo los motores perdieron potencia del lado izquierdo, causando que la aeronave se orientara hacia ese lado y perdiera sustentación.

Respecto a las estadísticas mencionadas por el exviceministro de Defensa, Gustavo Niño, quien afirmó que cada 100 días se accidenta una aeronave desde 2022, Cárdenas pidió revisar los datos.

Nosotros en la Fuerza Aérea somos muy serios y muy aplicados a una doctrina que nos permite, y creo que ha sido una de las Fuerzas Aéreas más profesionales en toda Sudamérica.

El avión Hércules C-130 no era una “chatarra”

El general también rechazó las declaraciones del presidente Gustavo Petro, quien calificó los aviones como "chatarra".

Cárdenas explicó que en aviación se habla de obsolescencia, no de chatarra, y que esta se determina por tres factores: horas de vuelo programadas, disponibilidad de repuestos en el mercado y costo de mantenimiento versus adquisición de nueva flota.

Me parece que es una declaración infortunada (…) descomedido con la fuerza pública, descomedido con una fuerza tan seria como es la Fuerza Aérea colombiana, y descomedido con una tripulación (…) No es así.

El avión modelo H que se accidentó contaba con motores T56-15, más potentes que modelos anteriores, lo que le daba mayor capacidad de despegue.

La tripulación incluía piloto, copiloto, ingeniero y navegante, además de tripulación reforzada por tratarse de una misión doble.

El general recomendó "esperar que salgan los resultados de la Comisión Técnica, no se anticipen a especular".

También solicitó que se asignen los presupuestos necesarios para que el sector defensa pueda garantizar la seguridad de la nación y de quienes integran la Fuerza Pública.