Exparticipante de La Casa de los Famosos anunció acciones legales contra una compañera de juego

El fin de La Casa de los Famosos ha generado que varios exparticipantes rompan el silencio y revelen detalles inéditos de su paso por la competencia.

Sin embargo, las polémicas entre algunos también han desatado furor en redes sociales ya que se han expuesto disputas que incluso han llegado a escenarios legales entre los famosos.

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Famosa tomó acciones legales contra compañera

En las horas más recientes, Marilyn Patiño tuvo la oportunidad de regresar al programa ‘Buen día, Colombia’ para hablar sobre algunos de los asuntos más polémicos a vísperas de terminar la tercera temporada del juego.

No obstante, la actriz sorprendió al revelar mayores detalles de uno de los asuntos más polémicos ya que anunció que tomó acciones legales en contra de una de las participantes.

Se trata de Johanna Fadul, la primera expulsada de la temporada, quien, según Patiño, hizo acusaciones que la calumniaron al salir del programa. Marilyn reveló que Johanna afirmó que ella había revelado que, al parecer, había visto a dos participantes tener un encuentro amoroso dentro del confesionario y que se trataba de Juanda Caribe y Mariana Zapata.

Sin embargo, la mujer recalcó que es ilegal revelar información de lo que ocurre dentro de este espacio inédito del recinto por lo que manifestó que nunca reveló los nombres de las dos personas. Pese a que no negó que se trató de un hombre y una mujer, dentro de las declaraciones de la actriz no se mencionaron nombres.

Ante la incertidumbre, los presentadores del programa indagaron más sobre la temporalidad de los hechos por lo que Patiño aseguró que el acto se presentó al inicio de la competencia.

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¿Qué pasó entre los dos famosos involucrados?

Patiño también mencionó que lo que observó dentro de la habitación la sorprendió ya que se percató de que la mujer, protagonista del hecho, tenía la intención de besar a su compañero que se encontraba allí. Sin embargo, el hombre se habría negado a recibir dichas muestras de afecto.

“Normalmente en esta sociedad no se ve y quedé con muy buena impresión del hombre. Todas las mujeres de la casa son hermosas y entrar y decir que ese hombre se pone en su lugar (...) eso fue al principio cuando estaban toda esta cantidad de personas”, aseguró Patiño.