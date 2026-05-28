¿Neymar se pierde el Mundial? Médico de Brasil reveló la gravedad de su lesión

La presencia de Neymar en el Mundial 2026 comenzó a generar preocupación en Brasil luego de que el cuerpo médico de la selección confirmara que el atacante sufrió una lesión muscular en la pantorrilla derecha.

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Aunque el panorama todavía no está completamente cerrado, el tiempo de recuperación pone en duda su participación en el debut de la Canarinha frente a Marruecos.

El médico de la selección brasileña, Rodrigo Lasmar, explicó este jueves que el jugador presenta una lesión muscular de grado dos y que su proceso de recuperación podría tardar entre dos y tres semanas. Por esa razón, Neymar quedó descartado para los amistosos ante Panamá y Egipto, compromisos previos al inicio de la Copa del Mundo.

¿Qué lesión tiene Neymar y cuánto tiempo estará fuera?

Según informó el cuerpo médico brasileño, una resonancia magnética realizada al delantero confirmó la gravedad de la molestia física que arrastra desde hace varios días.

Aunque inicialmente en Santos se habló de un golpe leve, finalmente se confirmó una lesión muscular más delicada.

“Nuestra expectativa es que en un plazo de dos a tres semanas esté liberado. Está en tratamiento intensivo y vamos a evaluar día a día su evolución”, explicó Rodrigo Lasmar durante una rueda de prensa en la concentración de Brasil en Granja Comary.

La situación preocupa porque el debut de Brasil en el Mundial será el próximo 13 de junio ante Marruecos, y los tiempos de recuperación son bastante ajustados para que el atacante llegue en plenitud física.

Neymar volvió a la selección tras casi tres años

La convocatoria de Neymar ya había sido una de las grandes sorpresas de Carlo Ancelotti para el Mundial 2026. El técnico italiano decidió incluir al histórico goleador brasileño pese a sus recientes problemas físicos y a la poca continuidad que ha tenido en Santos.

El exjugador de Barcelona y Paris Saint-Germain no disputa un partido oficial con la selección brasileña desde octubre de 2023. Aun así, su regreso ilusionó a millones de aficionados por el peso histórico que tiene dentro del equipo nacional.

Con 79 goles, Neymar sigue siendo el máximo goleador histórico de Brasil y una de las grandes figuras del fútbol sudamericano.