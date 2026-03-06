Los colombianos están dejando el efectivo: esto revela un nuevo estudio

Los pagos digitales siguen ganando terreno en Colombia. Un estudio de Global Payments reveló que el 76 % de las compras realizadas desde celulares en tiendas físicas ya se hacen mediante códigos QR, mientras herramientas como Bre-B aceleran la transformación del comercio y reducen la dependencia del efectivo.

¿Cómo están pagando los colombianos en este 2026?

La forma de pagar en Colombia está cambiando rápidamente. Lo que hace algunos años parecía reservado para aplicaciones financieras y usuarios jóvenes, hoy se ha convertido en una práctica cotidiana para millones de personas.

De acuerdo con la edición 2026 del Global Payments Report, elaborado por la compañía Global Payments, los códigos QR se consolidaron como el método preferido para las compras realizadas desde teléfonos móviles en establecimientos físicos. Según el informe, tres de cada cuatro pagos efectuados desde celulares en tiendas se realizan actualmente mediante esta tecnología.

El estudio también muestra que las billeteras digitales continúan ganando participación en el mercado. En 2025 representaron el 29 % del valor total de las transacciones de comercio electrónico en Colombia, impulsadas por plataformas ampliamente utilizadas por los consumidores, como Nequi y Daviplata.

“Los pagos son mucho más que simples mecanismos de intercambio; representan un cambio real. Los consumidores están impulsando este progreso a través de sus crecientes expectativas de experiencias de pago más rápidas, seguras y simples, afirma Juan Pablo D’Antiochia, gerente general del negocio Enterprise de Global Payments para América Latina.

La tendencia refleja una transformación más amplia en los hábitos financieros del país, donde la rapidez, la facilidad de uso y la reducción del efectivo se han convertido en prioridades para consumidores y comercios.

¿Qué papel está jugando Bre-B en esta transformación?

Uno de los fenómenos que más ha llamado la atención dentro del ecosistema financiero colombiano es el crecimiento de Bre-B, el sistema de pagos inmediatos impulsado por el Banco de la República.

Según los datos recopilados por Global Payments, la plataforma superó los 600 millones de transacciones durante sus primeros seis meses de funcionamiento. Su principal ventaja radica en permitir transferencias instantáneas entre diferentes entidades financieras mediante códigos QR y otras soluciones digitales.

El informe proyecta además que los pagos de cuenta a cuenta (A2A) continuarán expandiéndose durante los próximos años. Para 2030 podrían representar el 41 % del valor de las compras electrónicas realizadas en Colombia y una participación creciente en los pagos presenciales.

La evolución no es exclusiva del país. América Latina se ha convertido en uno de los mercados más dinámicos en innovación financiera, gracias al crecimiento de transferencias inmediatas, billeteras digitales y sistemas interoperables que buscan simplificar la experiencia de compra.

Mientras tanto, el efectivo sigue perdiendo protagonismo. La combinación entre pagos instantáneos, QR y aplicaciones móviles está redefiniendo la forma en que los colombianos compran, transfieren dinero y realizan sus transacciones diarias.