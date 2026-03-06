Mujer pisó una tapa floja y terminó dentro de una alcantarilla en Brasil: video

Una mujer de 35 años vivió momentos de angustia en Río de Janeiro luego de caer dentro de una alcantarilla mientras caminaba por una acera del barrio Maracaná. El accidente, registrado por una cámara de seguridad, movilizó a transeuntes que lograron rescatarla y trasladarla a un centro médico.

¿Cómo ocurrió el accidente en Río de Janeiro?

El hecho se presentó en una vía de la zona norte de la ciudad cuando la mujer acababa de descender de una motocicleta. Al dar algunos pasos sobre el andén, pisó una tapa de alcantarilla que aparentemente no estaba bien asegurada.

Las imágenes de vigilancia muestran que la estructura cedió de forma repentina, provocando que la víctima desapareciera en cuestión de segundos dentro del conducto subterráneo.

Un motociclista reaccionó inmediatamente y pidió ayuda a las personas que se encontraban cerca del lugar. Minutos después, varios residentes de la zona colaboraron en las labores de rescate mientras llegaban los equipos de emergencia.

La mujer fue atendida por bomberos y trasladada a un hospital de la ciudad, donde recibió atención médica por diversas lesiones. Horas más tarde recibió el alta y pudo regresar a su vivienda.

¿Qué revelaron las cámaras de seguridad?

Uno de los elementos que llamó la atención de las autoridades fue el material grabado antes del accidente.

Según medios locales, las cámaras registraron a dos hombres manipulando la misma tapa de alcantarilla varias horas antes de la caída. En las imágenes se observa que la estructura fue retirada y posteriormente colocada nuevamente, aunque aparentemente quedó mal ajustada.

Ese hallazgo abrió nuevas líneas de investigación para establecer si existió alguna intervención indebida que pudiera haber contribuido al accidente.

La administración local informó que en el sector fueron encontradas otras tapas desplazadas y no descartó que la situación esté relacionada con hechos de vandalismo o intentos de robo de infraestructura pública.

“Pensé que podía morir”, dijo la mujer después del accidente.

Tras el incidente, la mujer contó que experimentó momentos de pánico dentro del conducto debido a la profundidad del lugar y a la presencia de agua acumulada.

Además, explicó que la tapa metálica también la golpeó durante la caída, provocándole heridas en diferentes partes del cuerpo.

Las lesiones afectaron principalmente la cabeza, los brazos, las piernas y la espalda, aunque afortunadamente ninguna comprometió su vida.