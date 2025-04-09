CANAL RCN
Emisiones Emisión 11:30 PM 11:29 p. m.

Emisión Noticias RCN 11:30 p.m. / miércoles 3 de septiembre de 2025

Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.

Noticias RCN

septiembre 04 de 2025
06:00 a. m.
  • El Senado eligió a Carlos Camargo como el nuevo magistrado de la Corte Constitucional. Con 62 votos el exdefensor del Pueblo llega a integrar el alto tribunal en reemplazo del magistrado José Fernando Reyes, una decisión que no cayó nada bien en el Gobierno.
  • La renuncia que habría solicitado la Presidencia de la República a tres de sus ministros tras la elección de Camargo como magistrado de la Corte Constitucional. Saldrían los ministros de Trabajo, Antonio Sanguino; de Comercio, Diana Morales, y Julián Molina, de las TIC.
  • Día doloroso para para nuestra fuerza pública. Dos policías fueron asesinados en Arauca cuando realizaban labores de investigación; y en putumayo dos militares fueron quemados vivos cuando estaban realizando operativos contra el narcotráfico.
Resultados lotería

Resultado loterías de Manizales, Valle y Meta del miércoles, 3 de septiembre de 2025

Entre las tres loterías entregaban casi 10 mil millones de pesos como premio mayor. Estos fueron los números ganadores de hoy 3 de septiembre.

Masterchef Celebrity Colombia

Inesperado rumbo en MasterChef: así fue el reto de salvación tras el uso de una ventaja oculta

Las celebridades manifestaron su impacto tras ser testigos del inesperado final del reto de salvación.

Copa BetPlay

DIM, Atlético Nacional y América clasificaron a cuartos de final de Copa BetPlay: así quedó el cuadro

Donald Trump

Jueza federal revocó decisión de Trump que retiraba fondos a Harvard

Pacto Histórico

Las 6.000 lavadoras que prometió Daniel Quintero cuando fue alcalde de Medellín y no entregó