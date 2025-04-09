Emisión Noticias RCN 11:30 p.m. / miércoles 3 de septiembre de 2025
Noticias RCN
septiembre 04 de 2025
- El Senado eligió a Carlos Camargo como el nuevo magistrado de la Corte Constitucional. Con 62 votos el exdefensor del Pueblo llega a integrar el alto tribunal en reemplazo del magistrado José Fernando Reyes, una decisión que no cayó nada bien en el Gobierno.
- La renuncia que habría solicitado la Presidencia de la República a tres de sus ministros tras la elección de Camargo como magistrado de la Corte Constitucional. Saldrían los ministros de Trabajo, Antonio Sanguino; de Comercio, Diana Morales, y Julián Molina, de las TIC.
- Día doloroso para para nuestra fuerza pública. Dos policías fueron asesinados en Arauca cuando realizaban labores de investigación; y en putumayo dos militares fueron quemados vivos cuando estaban realizando operativos contra el narcotráfico.