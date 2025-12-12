CANAL RCN
Internacional Video

“Subestimamos la amenaza del régimen cubano y hoy estamos ahí”: María Corina Machado

La Nobel de Paz habló en entrevista con Noticias RCN sobre el declive de Venezuela en 27 años de régimen.

Noticias RCN

diciembre 12 de 2025
06:10 p. m.
En las últimas horas, María Corina Machado, la líder de la oposición venezolana y Nobel de Paz 2025, desde Oslo, en entrevista con Noticias RCN, dibujó la cronología de lo que ha sido el sufrimiento de los venezolanos en 27 años de socialismo.

Venezuela, el país con mayor riqueza de Latinoamérica, terminó en uno de los escenarios más oscuros de la historia política. Machado hizo una analogía con la situación de Cuba y Nicaragua, ejemplos de Estados dictatoriales que estuvieron frente a los ojos de los venezolanos y que fueron subestimados.

En medio de una lucha de muchos, sufrimiento y dolor, María Corina Machado les envió un poderoso mensaje a los latinoamericanos:

A los latinoamericanos quiero decirles que nosotros hace 27 años subestimamos lo que era la amenaza del régimen cubano y lo que significaría la pérdida de la libertad.

Venezuela subestimó la amenaza del régimen cubano y terminó ahí

María Corina Machado hizo un llamado de alerta a los países latinoamericanos sobre la difícil situación que vive Venezuela. Los instó cuidar las instituciones. “La libertad de expresión es indispensable para que exista libertad en un país. La libertad hay que cuidarla, defenderla, practicarla todos los días”.

Quiero decirles que nosotros hace 27 años subestimamos lo que era la amenaza del régimen cubano y lo que significaría la pérdida de la libertad. Nosotros decíamos que Cuba es Cuba y Venezuela no es Cuba. Y fíjense cómo estamos ahí.

Asimismo, les dedicó unas sentidas palabras a Cuba:

“Y aquellos países que hoy no la tienen, como nuestros hermanos en Cuba y Nicaragua, asegurarles que es la misma causa. Una vez Venezuela sea libre, vamos a liberar Cuba, vamos a liberar Nicaragua. Y tendremos por primera vez todo este hemisferio libre de comunismo y narcodictadura", dijo.

Así ha sido la lucha de María Corina Machado por la libertad de Venezuela

La Nobel de Paz se refirió a los intentos del régimen por callarla: “Le tienen tanto miedo a la verdad que creen que enterrando el silencio lo harán y pasa todo lo contrario. Al final, la libertad y la verdad siempre consiguen sus días”.

“Me prohibieron salir del país hace 12 años y me dejé recorrer hasta el último rincón de Venezuela. Después me prohibieron poder tomar vuelos domésticos. Yo no veía mi país desde el cielo, pero entonces me metí por dentro y yo conozco hasta el último hueco, la última arepera, la última curva que hay en mi país”, contó.

Esos obstáculos que el régimen ha ido poniendo se han convertido sí en retos, pero que nos han obligado a crecer, a innovar. Y cada vez que lo superamos, quedamos más firmes, más fuertes. Y por eso te digo, nunca Venezuela ha estado tan cerca de la libertad.

