Emisión Noticias RCN 12:30 p.m. / miércoles 30 de septiembre de 2026
Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.
Noticias RCN
septiembre 30 de 2026
04:16 p. m.
04:16 p. m.
- El copiloto de un vuelo entre Emiratos Árabes e Israel intentó tomar el control del avión para estrellarlo. El piloto y cuatro pasajeros lo impidieron. En la aeronave viajaban 180 personas.
- Angustioso llamado del personal médico del Hospital San Vicente de Paúl de Caldas, Antioquia. No tienen suficientes medicamentos e insumos para atender a los pacientes y además hace dos meses no reciben sueldo.
- “Interrupción injustificada del tratamiento", es lo que evidenció la Procuraduría en el caso de Kevin Acosta, el niño que murió porque la Nueva EPS no le dio los medicamentos para la hemofilia.
- En Pereira, un guarda de tránsito terminó sobre el capó de un carro que no se detuvo durante un procedimiento. El infractor escapó, pero lo ubicaron en su casa.