BTS ya está en Bogotá: ARMY pide respeto por la privacidad de los integrantes

BTS ya está en Bogotá y la llegada de sus siete integrantes ha generado una gran expectativa entre los seguidores colombianos. Sin embargo, mientras aumenta la atención alrededor de la visita, las fanbases de ARMY en el país hicieron un llamado para proteger la seguridad y privacidad del grupo.

A través de un comunicado, la Unión de Fanbases de Colombia pidió a los medios de comunicación evitar la divulgación de información relacionada con la ubicación y los movimientos de RM, Jin, SUGA, J-Hope, Jimin, V y Jungkook durante su estadía en el país.

El pronunciamiento señala que informar en tiempo real sobre los lugares donde se encuentran los integrantes puede generar aglomeraciones y situaciones que comprometan la seguridad de BTS, su equipo de trabajo y otras personas. Por esa razón, las fanbases solicitaron que la cobertura de la visita se realice sin revelar ubicaciones privadas.

ARMY también pidió no acudir a lugares donde esté BTS

La petición no se limitó a los medios de comunicación. Las fanbases también hicieron un llamado a la comunidad ARMY para que no comparta, reenvíe o comente publicaciones que revelen información privada sobre los integrantes.

A los seguidores se les solicitó no acudir al aeropuerto, hoteles o lugares donde se presuma que pueda estar la agrupación. También pidieron respetar la tranquilidad de los artistas y de las personas que los acompañan durante su visita.

El llamado se produce el mismo día en que los siete integrantes llegaron a Bogotá para sus presentaciones del 2 y 3 de octubre en el estadio El Campín. Con la agrupación ya en la capital, la expectativa de los seguidores se concentra ahora en los conciertos y en las actividades públicas previstas durante su visita.

Para las fanbases colombianas, el objetivo es que la llegada de BTS pueda desarrollarse sin incidentes y que la celebración de sus primeras presentaciones en el país no implique exponer información relacionada con su vida privada o sus desplazamientos.

Por otro lado, la Alcaldía de Bogotá firmó el decreto 413 del 30 de septiembre de 2026 con el que se reconoce a los siete integrantes de la banda de K-pop como huéspedes de honor en la ciudad.

Este contenido fue creado con apoyo de una Inteligencia Artificial y revisado por un periodista del equipo de Noticias RCN.