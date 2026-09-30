Emisión Noticias RCN 6:00 a.m. / miércoles 30 de septiembre de 2026
Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.
Noticias RCN
septiembre 30 de 2026
11:55 a. m.
11:55 a. m.
- Terrible el susto que se llevaron los pasajeros de un avión de Flydubai que tuvo que aterrizar de emergencia en Arabia Saudita luego de que, al parecer, se intentara un ataque terrorista. Lo que dice la prensa internacional es que el piloto, presuntamente, planeaba secuestrar la aeronave.
- Los habitantes del barrio Calvo Sur, en localidad de San Cristóbal, denuncian que las zonas verdes se convirtieron en escenario de actos sexuales por parte de habitantes de calle, a plena luz del día y a la vista de los niños del sector.
- Una mujer fue víctima de una estafa después de ingresar a una página falsa que parecía la oficial. Ella ingresó sus datos bancarios para pagar el pico y placa solidario y los delincuentes terminaron desocupando sus cuentas.