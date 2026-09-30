CANAL RCN
Emisiones Video

Emisión Noticias RCN 6:00 a.m. / miércoles 30 de septiembre de 2026

Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.

Noticias RCN

septiembre 30 de 2026
11:55 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN
  • Terrible el susto que se llevaron los pasajeros de un avión de Flydubai que tuvo que aterrizar de emergencia en Arabia Saudita luego de que, al parecer, se intentara un ataque terrorista. Lo que dice la prensa internacional es que el piloto, presuntamente, planeaba secuestrar la aeronave.
  • Los habitantes del barrio Calvo Sur, en localidad de San Cristóbal, denuncian que las zonas verdes se convirtieron en escenario de actos sexuales por parte de habitantes de calle, a plena luz del día y a la vista de los niños del sector.
  • Una mujer fue víctima de una estafa después de ingresar a una página falsa que parecía la oficial. Ella ingresó sus datos bancarios para pagar el pico y placa solidario y los delincuentes terminaron desocupando sus cuentas.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Emisión Noticias RCN

Emisión Noticias RCN 11:30 p.m. / martes 29 de septiembre de 2026

Emisión Noticias RCN

Emisión Noticias RCN 7:00 p.m. / martes 29 de septiembre de 2026

Emisión Noticias RCN

Emisión Noticias RCN 12:30 p.m. / martes 29 de septiembre de 2026

Otras Noticias

Manchester City

"Superaremos esto juntos": Pep Guardiola a hinchas del Manchester City tras escándalo

El club inglés fue declarado culpable de múltiples delitos financieros por parte de una comisión independiente de la Premier League.

UNP

Representante Simón Molina asegura que esquemas de seguridad de la UNP se asignaban “a dedo”

El congresista pidió que se realice una revisión exhaustiva de todos los esquemas vigentes para determinar cuáles responden realmente a necesidades de seguridad comprobadas.

Artistas

Hamilton anuncia su primer Movistar Arena en Bogotá: fecha y precios de las boletas

Donald Trump

Trump cambia el nombre de la IA en plena preocupación por sus riesgos

Fenómenos naturales

Planes de emergencia en los hogares: cuáles son las recomendaciones según expertos