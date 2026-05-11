Emisión Noticias RCN 11:30 p.m. / miércoles 4 de noviembre de 2026
Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.
Noticias RCN
noviembre 05 de 2026
06:23 a. m.
06:23 a. m.
- El momento de la explosión del furgón cargado con explosivos en Patía, Cauca, que dejó una persona fallecida y seis heridas.
- Los sistemas de radar del aeropuerto El Dorado registraron fallas y provocaron la cancelación de al menos 44 vuelos.
- Los demócratas obtuvieron mayorías en el Congreso de Estados Unidos tras las elecciones de medio término, generando un panorama complejo para Donald Trump.