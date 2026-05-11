Emisión Noticias RCN 11:30 p.m. / miércoles 4 de noviembre de 2026

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noviembre 05 de 2026
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  • El momento de la explosión del furgón cargado con explosivos en Patía, Cauca, que dejó una persona fallecida y seis heridas.
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  • Los demócratas obtuvieron mayorías en el Congreso de Estados Unidos tras las elecciones de medio término, generando un panorama complejo para Donald Trump.
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