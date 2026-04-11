Emisión Noticias RCN 12:30 p.m. / miércoles 4 de noviembre de 2026
Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.
Noticias RCN
noviembre 04 de 2026
03:00 p. m.
03:00 p. m.
- Una volqueta cargada con explosivos detonó a 500 metros de la estación de Policía de El Estrecho, sobre la vía Panamericana, en zona rural del municipio de Patía, Cauca. Un civil habría muerto y al menos 6 más resultaron heridos.
- Los demócratas hicieron historia en Estados Unidos. Ganaron la mayoría en el Congreso, consolidando una oposición férrea en contra de Donald Trump.
- Luz verde en el Congreso a la ley de sometimiento presentada por el Gobierno. Los grupos deberán someterse a la justicia, no habrá negociaciones política y tendrán que entregar la totalidad de los bienes.