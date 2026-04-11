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Emisión Noticias RCN 12:30 p.m. / miércoles 4 de noviembre de 2026

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noviembre 04 de 2026
03:00 p. m.
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  • Una volqueta cargada con explosivos detonó a 500 metros de la estación de Policía de El Estrecho, sobre la vía Panamericana, en zona rural del municipio de Patía, Cauca. Un civil habría muerto y al menos 6 más resultaron heridos.
  • Los demócratas hicieron historia en Estados Unidos. Ganaron la mayoría en el Congreso, consolidando una oposición férrea en contra de Donald Trump.
  • Luz verde en el Congreso a la ley de sometimiento presentada por el Gobierno. Los grupos deberán someterse a la justicia, no habrá negociaciones política y tendrán que entregar la totalidad de los bienes.

 

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