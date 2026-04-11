CANAL RCN
Emisiones Mañana Express 05:30 a. m.

Emisión Noticias RCN 6:00 a.m. / miércoles 4 de noviembre de 2026

Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.

Noticias RCN

noviembre 04 de 2026
11:11 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN
  • Primicia: los resultados de las inspecciones en centros carcelarios del país que revelan las condiciones preocupantes en varios centros de reclusión, esto previo a la audiencia pública de la Corte Constitucional pidió poner sobre la mesa la grave crisis carcelaria del país.
  • Dos casos de violencia contra las mujeres dejan capturas y judicializaciones en Bogotá y Medellín. En Kennedy fue detenido el hombre señalado de lanzar a una mujer de 35 años desde un cuarto piso y en Medellín, judicializaron a un sujeto que habría atacado a su pareja con ácido.
  • Una semana completa en poder de sus secuestradores Alejandra Castaño, la joven que fue secuestrada en Guacarí. Valle del Cauca. Su familia, amigos y comunidad salieron a las calles a exigir su liberación.
  • Grupos criminales en el sur del Tolima que están tras el oscuro negocio de la minería ilegal, se disputan las rutas de extracción del oro. Además, estarían vinculados con los atentados recientes en el departamento.
  • Las elecciones legislativas en Estados Unidos dejan un panorama favorable para el partido demócrata, opositor del presidente Trump. El triunfo cambia el panorama político, podrían frenarse proyectos de gobierno y aumentar los controles sobre la administración.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Emisión Noticias RCN

Emisión Noticias RCN 11:30 p.m. / martes 3 de noviembre de 2026

Emisión Noticias RCN

Emisión Noticias RCN 7:00 p.m. / martes 3 de noviembre de 2026

Emisión Noticias RCN

Emisión Noticias RCN 12:30 p.m. / martes 3 de noviembre de 2026

Otras Noticias

Medellín

Atacó a su expareja con un agente químico en Medellín y la obligó a decir que había sido un habitante de calle para llevarla a urgencias

Según el informe anual de violencia de género e intrafamiliar y ataques con agentes químicos de la Gobernación de Antioquia, en el departamento se registraron otros tres casos en 2025.

Astrología

"Sabe que lo va a meter preso": Mhoni Vidente realizó sorprendente predicción sobre importante político del mundo

La astróloga realizó el análisis tras las elecciones en Brasil.

Sudamericano Sub 20

Oficial: la Conmebol confirmó las sedes para el Sudamericano sub-20 en Colombia

Salario mínimo

MinTrabajo anuncia que importante sector de la CGT participará en la mesa del salario mínimo 2027

Venezuela

¿Qué es la ley contra el odio en Venezuela y por qué la oposición pide que se derogue?