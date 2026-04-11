Emisión Noticias RCN 6:00 a.m. / miércoles 4 de noviembre de 2026
Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.
Noticias RCN
noviembre 04 de 2026
11:11 a. m.
11:11 a. m.
- Primicia: los resultados de las inspecciones en centros carcelarios del país que revelan las condiciones preocupantes en varios centros de reclusión, esto previo a la audiencia pública de la Corte Constitucional pidió poner sobre la mesa la grave crisis carcelaria del país.
- Dos casos de violencia contra las mujeres dejan capturas y judicializaciones en Bogotá y Medellín. En Kennedy fue detenido el hombre señalado de lanzar a una mujer de 35 años desde un cuarto piso y en Medellín, judicializaron a un sujeto que habría atacado a su pareja con ácido.
- Una semana completa en poder de sus secuestradores Alejandra Castaño, la joven que fue secuestrada en Guacarí. Valle del Cauca. Su familia, amigos y comunidad salieron a las calles a exigir su liberación.
- Grupos criminales en el sur del Tolima que están tras el oscuro negocio de la minería ilegal, se disputan las rutas de extracción del oro. Además, estarían vinculados con los atentados recientes en el departamento.
- Las elecciones legislativas en Estados Unidos dejan un panorama favorable para el partido demócrata, opositor del presidente Trump. El triunfo cambia el panorama político, podrían frenarse proyectos de gobierno y aumentar los controles sobre la administración.