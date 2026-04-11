Emisión Noticias RCN 7:00 p.m. / miércoles 4 de noviembre de 2026
Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.
Noticias RCN
noviembre 04 de 2026
08:36 p. m.
08:36 p. m.
- Una falla en los radares del aeropuerto El Dorado, en Bogotá, provocó la cancelación de al menos 36 vuelos nacionales e internacionales.
- Un video registró el momento de la explosión de un furgón cargado con cilindros con al menos 600 kilos de explosivos en Patía, Cauca.
- La ley de sometimiento fue sancionada por el presidente y queda en firme la eliminación del modelo de paz total promovido por el gobierno anterior.