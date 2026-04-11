Emisión Noticias RCN 7:00 p.m. / miércoles 4 de noviembre de 2026

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noviembre 04 de 2026
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  • Una falla en los radares del aeropuerto El Dorado, en Bogotá, provocó la cancelación de al menos 36 vuelos nacionales e internacionales.
  • Un video registró el momento de la explosión de un furgón cargado con cilindros con al menos 600 kilos de explosivos en Patía, Cauca.
  • La ley de sometimiento fue sancionada por el presidente y queda en firme la eliminación del modelo de paz total promovido por el gobierno anterior.
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