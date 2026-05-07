Emisión Noticias RCN 11:30 p. m. / miércoles 6 de mayo de 2026
Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.
Noticias RCN
mayo 07 de 2026
12:29 a. m.
12:29 a. m.
- La crisis del sistema de salud arrebata otra vida. Michael, un joven de 24 años falleció en Soledad, Atlántico esperando que la Nueva EPS autorizará su traslado.
- Varios estudiantes de una escuela en Morales, Cauca, se refugiaron bajo sus pupitres por un hostigamiento de las disidencias.
- Se confirman ocho casos de hantavirus. Aunque la OMS asegura que no es una sepa con alta transmisibilidad entre humanos, hay países que han decidido tomar medidas para evitar contagios.