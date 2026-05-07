Este es el destino salvavidas en India al que podrían ir los hipopótamos que hay en Colombia

En la década de los 80, ocurrió un inusual hecho que hasta hoy día ha tenido efectos en el medioambiente. El narcotraficante Pablo Escobar trajo hipopótamos, lo cual conllevó una alteración descontrolada.

Con el paso de los años, esta especie se fue extendiendo por Antioquia, Cundinamarca, Boyacá y Santander. Al ser un animal invasor, se convirtió en un depredador para las nativas, tales como nutrias del río o manatíes; y un agente perjudicial para el medioambiente.

La expansión descontrolada de hipopótamos

La preocupación entonces se centró en las proyecciones, teniendo en cuenta que para 2034, la reproducción sin límite haría que hubiese casi 800 especímenes. Bajo esa visión, el Gobierno tomó medidas.

A través del Ministerio de Ambiente, se informó que la expansión de hipopótamos se iba a controlar bajo tres aristas: eutanasia, traslado y confinamiento (hasta la muerte natural).

El hecho de que los animales fuesen sacrificados hizo que la comunidad internacional fuese un posible salvavidas.

Vantara tiene a más de 100 mil animales

Vivaan Karani, gerente del centro de conservación de India, Vantara, se comunicó para ofrecerse como nuevo destino para los hipopótamos. Esto, con la intermediación del magnate Anant Mukesh Ambani. El multimillonario aseguró que en este sitio podía acoger a los 80 especímenes.

Irene Vélez, la ministra de Ambiente encargada, sostuvo en las últimas horas que se evaluará el traslado. Históricamente, el centro ha rescatado a más de 1.500 millones de animales.

Este sitio ubicado en Jamnagar es el hogar de 150.000 animales distribuidos en más de dos mil especies. Las instalaciones están adecuadas con unidades de cuarentena, un hospital de elefantes, fábricas de enriquecimiento, un departamento de esterilización, un laboratorio, servicios de odontología, un centro de imágenes avanzadas de fauna silvestre, centros de nutrición y una farmacia.

Además, ha sido catalogado como uno de los mayores santuarios en el planeta, siendo uno de los destinos óptimos para los animales en peligro de extinción.