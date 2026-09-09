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Emisión Noticias RCN 12:30 p.m. / miércoles 9 de septiembre de 2026

Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.

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septiembre 09 de 2026
05:36 p. m.
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  • Juliana Guerrero pagaría tres años de cárcel tras aceptar cargos por el delito de fraude procesal por el escándalo de los títulos falsos, con los que llegó al viceministerio de las Juventudes. Firmó un preacuerdo de la Fiscalía.
  • La entrevista de José Manuel Acevedo al secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, tiene eco internacional. Habló de cooperación en seguridad y de la lucha conjunta contra el terrorismo y el narcotráfico.
  • Noticias RCN conoció la resolución del Consejo Nacional de Estupefacientes con la que el Gobierno hace oficial el plan piloto de la aspersión aérea para la erradicación de cultivos ilícitos.
  • Segundo día de racionamiento de agua en Medellín, es el turno para las comunas del centro oriente y nororiente de la ciudad.
  • Familia del menor de siete años víctima de brutales agresiones al parecer por parte de su mamá y su madrastra, pide celeridad a las autoridades y que contemplen el caso como tortura.
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