Emisión Noticias RCN 11:30 p.m. / viernes 19 de diciembre de 2025
Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.
Noticias RCN
diciembre 20 de 2025
09:57 a. m.
- La emergencia económica que pondría a andar el Gobierno Nacional llegaría con más impuestos para los colombianos.
- En tres ataques en Cali, Cauca y Cesar, nueve uniformados han sido asesinados. En Aguachica sigue la conmoción por el vil ataque contra la base militar de El Juncal.
- El Tribunal Superior de Bogotá legalizó las capturas de los exministros de gobierno, Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco. Ahora imputados por su presunta participación en el escándalo de la UNGRD.