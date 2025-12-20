CANAL RCN
Emisiones Emisión 11:30 PM 11:29 p. m.

Emisión Noticias RCN 11:30 p.m. / viernes 19 de diciembre de 2025

Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.

Noticias RCN

diciembre 20 de 2025
09:57 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN
  • La emergencia económica que pondría a andar el Gobierno Nacional llegaría con más impuestos para los colombianos.
  • En tres ataques en Cali, Cauca y Cesar, nueve uniformados han sido asesinados. En Aguachica sigue la conmoción por el vil ataque contra la base militar de El Juncal.
  • El Tribunal Superior de Bogotá legalizó las capturas de los exministros de gobierno, Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco. Ahora imputados por su presunta participación en el escándalo de la UNGRD.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Emisión Noticias RCN

Emisión Noticias RCN 7:00 p.m. / domingo 21 de diciembre de 2025

Emisión Noticias RCN

Emisión Noticias RCN 12:30 p.m. / domingo 21 de diciembre de 2025

Emisión Noticias RCN

Emisión Noticias RCN 7:00 p.m. / sábado 20 de diciembre de 2025

Otras Noticias

Animales

Perrito espera a su dueño fallecido y la historia se viraliza: lo comparan con Hachiko

Giorgio, de 12 años, acude cada mañana al bar que visitaba con su propietario fallecido hace dos meses.

Bogotá

Sindicatos clandestinos en Bogotá operan como discotecas con drogas, menores y violencia sin control

Más de 200 sindicatos registrados encubren fiestas ilegales con venta de licor adulterado, consumo de estupefacientes y riñas violentas en la capital.

Luis Díaz

Así terminó el 2025 para Luis Díaz: números de crack que lo ponen entre los mejores del mundo

Resultados lotería

Resultado del Sinuano Noche del 21 de diciembre de 2025: número ganador del sorteo de HOY

Enfermedades

¿Cómo cuidar la salud durante las festividades navideñas?: expertos dan recomendaciones