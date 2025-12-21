Emisión Noticias RCN 12:30 p.m. / domingo 21 de diciembre de 2025
Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.
diciembre 21 de 2025
Renzo Meneses llega a La Casa de los Famosos Colombia 3. Conoce quién es, a qué se dedica y por qué promete ser uno de los participantes más fuertes del reality.
El corregimiento de Liberia quedó aterrorizado tras la acción del grupo criminal. Tropas neutralizaron campos minados para recuperar el territorio.