Emisión Noticias RCN 7:00 p.m. / sábado 20 de diciembre de 2025

Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.

diciembre 20 de 2025
  • Noticias RCN conoció las fotos de las reseñas de los exministros Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco luego de ser enviados a la cárcel por el escándalo de corrupción en la UNGRD.
  • Confirmado, el decreto final de emergencia económica viene con el 5 X 1.000 y los impuestos a las bebidas alcohólicas, lo dijo el propio ministro del Interior.
  • Este sábado dieron el último adiós a militares asesinados en Aguachica, Cesar.
  • ¿Por qué no habían reforzado la seguridad? Noticias RCN conoció un audio del comandante de la Quinta División del Ejército, después del atentado ordenó aumentar las medidas.
Palmira

Lo que se sabe del crimen de Socorro Alzate en Palmira: criminales incendiaron finca para ocultar el crimen

La familia de la víctima, quien acababa de llegar a Colombia, espera que las autoridades esclarezcan quiénes están detrás del crimen.

Santa Fe

Harold Santiago Mosquera fue presentado oficialmente por su nuevo equipo

Harold Santiago Mosquera le puso fin a los rumores y fue presentado de manera oficial por su nuevo club.

David Ospina

Daniela Ospina le respondió a quienes piden el retiro de David, su hermano

Licencia de conducción

A estas personas les aplicará la nueva resolución de renovación de licencia en 2026: tomen nota

Donald Trump

Funcionaria cercana a Trump advierte que el presidente tiene la personalidad de un alcohólico