Emisión Noticias RCN 7:00 p.m. / sábado 20 de diciembre de 2025
Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.
Noticias RCN
diciembre 20 de 2025
08:57 p. m.
- Noticias RCN conoció las fotos de las reseñas de los exministros Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco luego de ser enviados a la cárcel por el escándalo de corrupción en la UNGRD.
- Confirmado, el decreto final de emergencia económica viene con el 5 X 1.000 y los impuestos a las bebidas alcohólicas, lo dijo el propio ministro del Interior.
- Este sábado dieron el último adiós a militares asesinados en Aguachica, Cesar.
- ¿Por qué no habían reforzado la seguridad? Noticias RCN conoció un audio del comandante de la Quinta División del Ejército, después del atentado ordenó aumentar las medidas.