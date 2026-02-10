Emisión Noticias RCN 11:30 p.m. / viernes 2 de octubre de 2026

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octubre 02 de 2026
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La súplica de Richerlys, la pequeña de 12 años que pide con urgencia un estudio médico tuvo eco después que publicamos su historia en Noticias RCN. La Nueva EPS aseguró que tiene todo listo para que a la niña se le hagan los estudios necesarios que requiere.

Un juez en Medellín concedió prisión domiciliaria a Miguel Quintero, hermano del exalcalde de Medellín Daniel Quintero, investigado por el supuesto desvío de dineros en varios contratos en el Área Metropolitana del Valle de Aburrá.

Tras el asesinato de cuatro personas en la vereda Puerto Rey, zona rural de Cartagena, las autoridades realizaron un consejo extraordinario de seguridad para analizar lo ocurrido y definir las medidas para hacerle frente a las estructuras criminales.

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