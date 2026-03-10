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"Parce": integrantes de BTS sorprendieron con inesperados mensaje en español en pleno concierto

Los cantantes, compositores y bailarines pronunciaron palabras propias de la cultura colombiana.

Foto: AFP.

Noticias RCN

octubre 03 de 2026
07:52 a. m.
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En la noche del viernes 2 de octubre de 2026, BTS realizó su primer concierto en el estadio Nemesio Camacho El Campín, en Bogotá.

La importante banda de k-pop reunió a más de 45.000 espectadores en el 'coloso de la 57' y envolvió a sus asistentes con un impresionante juego pirotécnico y de luces.

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Además, los originarios de Corea del Sur interpretaron 25 canciones y sorprendieron a sus fanáticos al enviar mensajes claros en español. ¿Cuáles fueron?

Kim Tae-hyung, cantante de BTS, habló como si fuera un colombiano más

En pleno concierto, Kim Tae-hyung, más conocido como 'V', expresó que se encontraba estudiando español y pronunció palabras icónicas en la cultura colombiana.

"Estoy estudiando español, pero todavía no es muy bueno. ¿Mi español está bien? No les creo, entonces ayúdame, parce", dijo el cantante.

"Hoy fui muy feliz, tenía muchas ganas de verlos y ahora que estoy aquí con ustedes, Bogotá está muy bacano. Colombia, qué chimb*. ¿Así se dice? La próxima vez que vuelva, voy a hablar mucho mejor español", añadió Kim Tae-hyung.

Jin, cantante y compositor de BTS, también habló en español durante el primer concierto en El Campín

Al igual que Kim Tae-hyung, Jin manifestó que se interesó por aprender algo de español antes de arribar a Bogotá, Colombia.

"Aprendí un poco de español, escúchenme: 'hágale pues'. ¡Gracias!", fue el mensaje del reconocido integrante de la banda de k-pop.

BTS realizará su segundo concierto en El Campín de Bogotá en la noche de este 3 de octubre

Luego de una primera soñada para los fanáticos del k-pop, BTS volverá a presentarse en el máximo escenario de los capitalinos en la noche de este sábado.

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La apertura de puertas está prevista para las 4:00 de la tarde, mientras que el show se llevaría a cabo entre las 8:00 y las 10:00 de la noche.

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