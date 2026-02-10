Emisión Noticias RCN 12:30 p.m. / viernes 2 de octubre de 2026

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octubre 02 de 2026
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  • Richerlys tiene 12 años y necesita un complejo estudio para enfrentar una agresiva meningitis. Lleva tres meses hospitalizada y la Nueva EPS no le ha dado respuesta.
  • Investigan el asesinato de cuatro jóvenes a las afueras de Cartagena. Les dispararon cuando se movilizaban por una zona rural del norte de la ciudad. Una banda criminal de la zona se atribuyó la autoría del múltiple homicidio.
  • Noticias RCN habló con el policía que, aunque no estaba de servicio, frustró un robo en el sector de Teusaquillo, en Bogotá. Ladrones pretendían robarle 30 millones de pesos a un ciudadano que acababa de salir del banco.
  • Tras la reunión de los magnates de la inteligencia artificial con Trump, ¿qué pasará con la IA? ¿Hay riesgos de que se salga de control? ¿Qué tanto usamos la inteligencia artificial en nuestra vida? En A lo que vinimos habló Nicolás Urbe, uno de los grandes expertos en esta materia.
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