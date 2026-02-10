La Liendra viajará a Portugal y teme ser reconocido tras polémico video rompiendo su camiseta

La Liendra se volvió muy viral en redes sociales en las últimas horas tras publicar un video en donde rompió la camiseta de la Selección de Portugal tras confirmarse que Cristiano Ronaldo decidió abandonar la concentración del equipo por diferencias con el cuerpo técnico.

El influencer habló sobre la polémica que generó esta publicación antes de emprender un viaje a Oporto y reconoció que tiene cierta preocupación por la reacción que podría encontrar al llegar al país europeo.

¿Qué dijo La Liendra sobre su viaje a Portugal?

El contenido se volvió muy viral también Portugal, generando molestia entre los ciudadanos. La repercusión de la publicación hizo que La Liendra considerara la posibilidad de ser reconocido durante su visita a este país.

En ese contexto, el influencer manifestó públicamente su preocupación por la reacción que podría recibir. “En Portugal me están funando y odiando, y yo voy para allá. ¿Será que me van a linchar? Estoy asustadito un poquito”, comentó en sus historias.

¿Por qué La Liendra viajará a Portugal?

La Liendra explicó que su viaje a Oporto está relacionado con el partido entre Portugal y Noruega programado para este 4 de octubre. El creador de contenido contó que había comprado previamente una entrada para asistir al encuentro porque esperaba que Cristiano Ronaldo hiciera parte del compromiso.

La salida del futbolista cambió las expectativas que tenía sobre el partido, pero el influencer decidió mantener sus planes y viajar a Portugal. “Aquí vamos para Oporto, Portugal, porque yo compré la boleta para el partido de Portugal vs. Noruega, pensando que Cristiano iba a jugar, y vea, se va”, afirmó.