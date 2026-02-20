CANAL RCN
Menonitas serán llevados a juicio por deforestación en el Meta

Imágenes satelitales dan cuenta del impacto de este grupo en los llanos orientales.

Foto: Rutas del conflicto
febrero 20 de 2026
09:45 p. m.
Doce ciudadanos de nacionalidad mexicana pertenecientes a la comunidad menonita serán llevados a juicio por la Fiscalía General de la Nación, acusados de deforestar extensas regiones en el este de Colombia.

El ente acusador sostiene que los extranjeros incurrieron en la "tala de bosque natural" sin contar "con los permisos y/o autorizaciones legales" en el municipio de Puerto Gaitán, del departamento del Meta, durante un periodo comprendido entre 2016 y 2021.

Este proceso judicial surge en medio de una creciente tensión en el departamento llanero, donde el grupo ultrarreligioso se ha enfrentado con comunidades indígenas, que reclaman dichas tierras como territorios ancestrales.

¿Cuándo llegaron los menonitas a Colombia?

La expansión de este grupo en territorio colombiano no es un fenómeno actual. Las primeras iglesias menonitas en el país se remontan a la década de los 50. Sin embargo, el grupo de extranjeros, reconocibles por sus overoles y sombreros de paja, arribó a la región del Meta en 2014 con el fin de adquirir predios para la agricultura a gran escala.

Su modelo, basado en los cultivos de soja y maíz a gran escala, ha generado una huella ambiental crítica; de hecho, registros de imágenes satelitales confirman una fuerte deforestación en Liviney, uno de sus asentamientos más prósperos. Estas prácticas de acumulación de tierras y eliminación de bosques nativos ya han provocado denuncias similares contra la comunidad en países como Perú y Bolivia.

Comunidades herméticas y tradicionalistas:

Los menonitas se caracterizan por ser grupos herméticos y autosuficientes que rechazan el mestizaje y el uso de energía eléctrica comercial. Aunque su origen histórico se sitúa en la Europa del siglo XVI y su llegada a México ocurrió a principios del siglo pasado, su reciente migración hacia zonas remotas de América Latina ha intensificado los conflictos socioambientales.

En el caso colombiano, el choque cultural y legal es profundo, ya que los acusados se comunican mayoritariamente en alemán —la lengua de sus ancestros— mientras transforman ecosistemas estratégicos en zonas de producción industrial, lo que les ha ganado una cita ante el tribunal.

