Emisión Noticias RCN 11:30 p.m. / viernes 23 de octubre de 2026
Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.
Noticias RCN
octubre 24 de 2026
06:07 a. m.
06:07 a. m.
- Noticias RCN conoció el expediente de alias Mocho Olmedo, cabecilla del frente 33 de las disidencias de las Farc, exvocero en los diálogos de paz con el gobierno Petro.
- Un vehículo cargado con 120 kilos de explosivos fue lo que usaron delincuentes para cometer el atentado contra el peaje San Pedro en Villanueva, Casanare, y que dejó cinco personas heridas.
- El CTI de la Fiscalía hizo un allanamiento a las oficinas administrativas de la cárcel de La Dorada, en Caldas, tras una supuesta cirugía estética que le habrían realizado a alias Pichi dentro del penal.