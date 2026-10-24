Emisión Noticias RCN 11:30 p.m. / viernes 23 de octubre de 2026

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octubre 24 de 2026
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  • Noticias RCN conoció el expediente de alias Mocho Olmedo, cabecilla del frente 33 de las disidencias de las Farc, exvocero en los diálogos de paz con el gobierno Petro.
  • Un vehículo cargado con 120 kilos de explosivos fue lo que usaron delincuentes para cometer el atentado contra el peaje San Pedro en Villanueva, Casanare, y que dejó cinco personas heridas.
  • El CTI de la Fiscalía hizo un allanamiento a las oficinas administrativas de la cárcel de La Dorada, en Caldas, tras una supuesta cirugía estética que le habrían realizado a alias Pichi dentro del penal.
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