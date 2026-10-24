Emisión Noticias RCN 12:30 p.m. / sábado 24 de octubre de 2026
Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.
Noticias RCN
octubre 24 de 2026
04:50 p. m.
04:50 p. m.
- Noticias RCN conoció en primicia cómo la Dijín con apoyo de Estados Unidos rastreó a alias Kevin Masacre y alias Naim mediante seguimientos satelitales.
- La ley de sometimiento tuvo modificaciones y el documento está a la espera de firmas para ser radicado.
- Por un hueco se fugaron nueve peligrosos reclusos de la Policía en El Cerrito, Valle del Cauca.