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Emisión Noticias RCN 7:00 p.m. / viernes 23 de octubre de 2026

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octubre 23 de 2026
08:52 p. m.
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  • Noticias RCN conoció en exclusiva todo el expediente del hoy extraditado, alias el Mocho Olmedo. Fue el entonces director del departamento de Inteligencia quien notificó a la Fiscalía que iba a sacarlo de la cárcel para llevarlo a un apartahotel del norte de Bogotá porque supuestamente la información que iba a revelar era clave.
  • Buscan a los dos delincuentes del ELN que dejaron 120 kilos de explosivos en el peaje San Pedro, en Casanare. Cinco personas resultaron heridas.
  • El CTI de la Fiscalía hizo un allanamiento en la cárcel de La Dorada, la misma donde se habría practicado una cirugía estética alias Pichi, pero no fue en las celdas de los presos, sino en las oficinas de directivos. Noticias RCN conoció las imágenes en exclusiva.
  • Condenan a 28 años a los secuestradores de Diana Ospina, la mujer que fue víctima de un paseo millonario luego de salir de una discoteca en Chapinero en febrero.
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