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Grave denuncia de Alexis Márquez tras el Once Caldas vs. Pereira: video revela momentos de tensión

Alexis Márquez denunció presuntas agresiones contra jugadores del Pereira tras el clásico ante Once Caldas. Un video muestra momentos de tensión.

Grave denuncia de Alexis Márquez tras el Once Caldas vs. Pereira: video revela momentos de tensión
Foto: Capturas de pantalla

Noticias RCN

octubre 25 de 2026
11:31 a. m.
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Alexis Márquez lanzó una fuerte denuncia después del clásico del Eje Cafetero entre Once Caldas y Deportivo Pereira, disputado el sábado 24 de octubre en el estadio Palogrande de Manizales.

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Aunque el compromiso terminó empatado 1-1, las declaraciones del entrenador visitante sobre lo sucedido al finalizar el encuentro terminaron por llamar la atención.

¿Qué denunció Alexis Márquez tras el Once Caldas vs. Pereira?

En rueda de prensa, el técnico aseguró que dos futbolistas de su plantel estuvieron involucrados en situaciones de violencia cuando se dirigían a los camerinos.

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Según su versión, Santiago Aguilar recibió dos botellazos en el túnel, mientras que Walmer Pacheco habría estado cerca de ser agredido por integrantes del personal de logística del equipo local.

“Si no es porque él atraviesa una valla, tres de logística le hubieran pegado”, aseguró Márquez, inconforme por lo ocurrido.

El entrenador afirmó que informó de la situación al comisario de la Dimayor y cuestionó que personas encargadas de la seguridad terminaran, presuntamente, involucradas en estos hechos.

“Los mismos que nos tienen que cuidar son los que nos van a pegar”, lamentó.

Video de los incidentes y petición de sanciones

En redes sociales circula un video en el que se observa tensión entre jugadores del Pereira y varias personas cerca de los camerinos.

Las imágenes muestran el altercado, aunque no permiten confirmar por sí solas los detalles denunciados por el técnico.

Márquez pidió que se eviten episodios similares en otros estadios. “Todo lo malo lo copian, entonces lo van a copiar los demás”, advirtió.

“Esperamos que el responsable o los responsables tengan una sanción por parte de Dimayor y del club”, agregó.

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