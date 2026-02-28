CANAL RCN
Dayro Moreno rompió nuevo récord en el FPC y se corona como el 'rey': vea su último gol

El delantero marcó un nuevo hito histórico este viernes con el cuadro blanco.

Dayro Moreno Once Caldas (3)
FOTO: AFP

Noticias RCN

febrero 28 de 2026
07:53 a. m.
El Estadio Palogrande vivió una noche mágica con la victoria de Once Caldas 3-0 sobre Boyacá Chicó por la novena fecha de la Liga BetPlay 2026-I. Aunque el equipo dirigido por Hernán Darío "El Arriero" Herrera ya dominaba el encuentro con un doblete de Jefry Zapata, la atención se centró en su máxima figura, Dayro Moreno.

Con el encuentro definido por 2-0, Dayro tuvo la posibilidad de marcar y lograr un récord que le hacía falta, ser el máximo goleador del Once Caldas en la historia.

Sobre los minutos finales, el juez del encuentro señaló el punto penal y le abrió la ventan al goleador de Chicoral de continuar con su legado en el FPC.

Así fue el gol de Dayro Moreno con Once Caldas: video

Fiel a su estilo, Dayro cambió el cobro por gol y alcanzó el récord esperado que hasta la fecha era ostentado por Sergio Galván Rey. El ariete llegó a 172 anotaciones, las cuales se traducen en 151 fueron en la Liga, 5 en la Copa Colombia, 5 en la Libertadores y 10 en la Sudamericana.

Revise la anotación de Dayro Moreno:

“Contento, porque esto es fruto de 22 años de carrera que llevo. Agradecido con Dios, con mi familia, con mis hijas, porque son el motor que me lleva a seguir consiguiendo cosas. Agradecido con Once Caldas, para mí esto va a ser inolvidable; rompí el récord con el equipo que amo, del que soy hincha. Agradecido con los directivos, con el cuerpo técnico, con los jugadores, con la afición", dijo Dayro luego del partido.

Y agregó: "En los tres años que llevo acá quería volver a hacer historia, tenía retos importantes. El primero era alcanzar a Galván como el máximo goleador del fútbol colombiano; lo conseguí; luego, ser el máximo goleador colombiano de la historia, y el tercero fue el día de hoy (viernes). Es un orgullo muy grande. Qué me queda, que me hagan una estatua acá afuera, je”.

Con esta victoria, Once Caldas llegó a la segunda posición del campeonato con 16 unidades, producto de cuatro victorias, mismos empates y una sola derrota.

