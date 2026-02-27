“Están esperando que se suba a la tarima para matarlo”: advierten presunto plan sicarial contra Roy Barreras

El senador y hoy candidato presidencial Roy Barreras denunció públicamente una advertencia de asesinato en su contra, recibida en medio de la actual campaña electoral.

El dirigente aseguró que, pese a la amenaza, no suspenderá su agenda ni los eventos masivos programados en diferentes regiones del país.

Según explicó, la alerta fue hecha por la Policía Nacional, luego de que una persona anónima realizara una llamada al Centro Automático de Despacho (CAD) sobre el mediodía.

La llamada que alertó un presunto plan de magnicidio contra Roy Barreras

De acuerdo con la información que le suministró la Policía, la persona que llamó dijo:

(…) Están esperando que Roy Barreras se suba a la tarima para matarlo.

La advertencia, hecha desde un número celular que quedó registrado en el sistema, generó la activación inmediata de protocolos de verificación por parte de las autoridades.

Aunque no se conocen mayores datos sobre la procedencia de la llamada ni sobre la veracidad de la amenaza, el mensaje encendió las alarmas en plena contienda electoral.

Roy Barreras continuará su agenda de campaña, pese a amenazas

Barreras confirmó que ya interpuso la denuncia correspondiente para que se investigue el origen del aviso y se determinen posibles responsabilidades.

Barreras agradeció señaló que desde el inicio de la campaña era consciente de los riesgos que implica recorrer el país en medio de tensiones políticas y de seguridad:

Confío en la policía nacional y su esquema de protección. No serán los criminales los que decidan el futuro de Colombia y mucho menos si pretenden imponer candidatos que les resulten afines.

El candidato dejó claro que continuará con todas sus actividades, incluyendo concentraciones multitudinarias.