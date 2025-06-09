CANAL RCN
Emisiones Emisión 11:30 PM 11:29 p. m.

Emisión Noticias RCN 11:30 p.m. / viernes 5 de septiembre de 2025

Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.

Noticias RCN

septiembre 06 de 2025
10:06 a. m.
  • EE. UU. "derribará" aviones venezolanos que representen amenaza: la advertencia de Trump a Maduro
  • Más de mil personas desplazadas en Arenal, sur de Bolívar, por acciones del ELN
  • Video captó grave caso de maltrato contra un niño en una plaza de mercado de Bogotá
  • Madre, hijo y mascota fueron brutalmente agredidos en robo a finca: no lograron sobrevivir
