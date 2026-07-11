Emisión Noticias RCN 11:30 p.m. / viernes 6 de noviembre de 2026
Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.
Noticias RCN
noviembre 07 de 2026
07:42 a. m.
07:42 a. m.
- Crisis en Paraguay luego de la destitución del presidente Santiago peña y la orden de captura emitida en su contra.
- El papa León XIV llegó a Uruguay y envió un mensaje a los gobernantes de la región para defender la democracia y proteger la vida.
- Autoridades de Valle del Cauca encontraron a tres mujeres asesinadas en el municipio de Toro.