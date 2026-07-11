Emisión Noticias RCN 11:30 p.m. / viernes 6 de noviembre de 2026

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noviembre 07 de 2026
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  • Crisis en Paraguay luego de la destitución del presidente Santiago peña y la orden de captura emitida en su contra.
  • El papa León XIV llegó a Uruguay y envió un mensaje a los gobernantes de la región para defender la democracia y proteger la vida.
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